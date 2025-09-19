сегодня в 04:29

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине, которую российская делегация назвала антироссийской, сообщает ТАСС .

Как сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, ключевым итогом голосования стало рекордное число воздержавшихся — 46 стран, включая Венгрию (государство-член ЕС) и США.

За резолюцию проголосовали 62 страны, что составляет примерно треть от общего числа членов МАГАТЭ. Российский дипломат оценил такой результат как победу здравого смысла, отметив, что значительная часть международного сообщества отказалась поддерживать политизированный документ.

Генеральная конференция МАГАТЭ проходит в Вене с 16 по 19 сентября, где одним из центральных вопросов стало обсуждение ситуации на украинских атомных объектах.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.