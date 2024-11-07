Путин: Россия нужна миру, Запад никак не сможет на это повлиять

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия нужна миру, а западные «начальники» никак не смогут на это повлиять, сообщает пресс-служба Кремля .

Глава РФ в рамках своего выступления на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума напомнил о попытке Запада отлучить Россию от мировой экономической и политической системы. ЕС и США пытались сделать это с помощью санкций и других мер, предполагая, что нанесут сокрушительный удар.

Однако президент подчеркнул, что у Запада ничего не получилось. Об этом свидетельствует и тот факт, что «юбилейный „Валдай“ собрал такую представительную аудиторию».

По словам Путина, Россия нужна миру. Этого не смогут изменить решения ни «вашингтонских, ни брюссельских якобы начальников над другими».

Ранее Путин сообщил, что сегодня формируется совершенно новое мировое устройство. Это связано с тем, что державы «поднимаются», а народ осознает свою самобытность.