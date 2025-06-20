Путин: Россия и Китай не формируют, а оформляют новый миропорядок

Президент РФ Владимир Путин сравнил новый миропорядок с восходом солнца и отметил, что Россия и Китай не формируют, а оформляют его.

Глава государства в пятницу выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Ее модератором стал журналист, генеральный директор, ведущий телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш.

«Россия и Китай не формируют новый миропорядок. Мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом. Это все равно, что восход солнца — от этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для это процесса с тем, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран», — подчеркнул Путин.

Ранее член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян заявил, что дружба России и Китая не направлена против какой-либо третьей стороны.