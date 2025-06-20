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Дин Сюэсян: дружба РФ и КНР не направлена против какой-либо страны

Дружба России и Китая не направлена против какой-либо третьей стороны, сообщил член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.

На полях Петербургского международного экономического форума Сюэсян отметил, что китайско-российские отношения уходят корнями в далекое прошлое. Китай и Россия — это крупнейшие соседи, дружеское сотрудничество между странами развивается очень успешно.

«Оно основано на принципе взаимной выгоды, это отвечает и исторической логике, отвечает культурным традициям двух стран. <…> Китайско-российская дружба не подвержена влиянию извне и не направлена против какой-либо третьей стороны», — подчеркнул Сюэсян.

Также президент Индонезии Прабово Субианто отметил, что выбрал ПМЭФ вместо саммита G7, выразив таким образом свою приверженность форуму, в котором ранее пообещал участвовать.

В пятницу на ПМЭФ проходит пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина. Ее модератором стал журналист, генеральный директор, ведущий телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш.