Президент Индонезии рассказал, почему выбрал ПМЭФ, а не саммит G7

Президент Индонезии не поехал на саммит G7, так как пообещал участвовать в ПМЭФ

«Меня спросили, почему я не поехал на встречу „Большой семерки“ и почему я поехал сюда, на Санкт-петербургский экономический форум. Не потому, что я не уважаю „Большую семерку“, нет. Дело в том, что я демонстрирую свою приверженность этому форуму, и я заявил о том, что я приеду сюда до того, как меня пригласили на G7», — сказал Субианто.

В пятницу на ПМЭФ проходит пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина. Ее модератором стал журналист, генеральный директор, ведущий телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш.

Помимо Прабово Субианто, в мероприятии участвуют вице-президент ЮАР Пол Машатиле, представитель короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи, глава делегации страны-гостя XXVIII ПМЭФ Насер Бен Хамад Аль Халифа и член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.