Путин: Россия готова ждать, если Киев считает, что еще не время для переговоров
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может подождать, если на Украине считают, что сейчас не время для переговоров, сообщает ТАСС.
Глава государства пообщался с журналистами. Путина попросили прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского, который сказал, что сейчас не имеет смысла вести переговоры и надо дождаться, «когда в России сменится режим».
По словам российского лидера, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, то РФ, в принципе, может ждать.
Ранее Зеленский выступил на конференции ОБСЕ в Финляндии. Он призвал мировое сообщество принять меры «для смены режима» в России.
Между тем Путин напомнил условия России по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, необходимо достичь прочного мира без временных рамок.