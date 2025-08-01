Путин: Россия готова ждать, если Киев считает, что еще не время для переговоров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может подождать, если на Украине считают, что сейчас не время для переговоров, сообщает ТАСС .

Глава государства пообщался с журналистами. Путина попросили прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского, который сказал, что сейчас не имеет смысла вести переговоры и надо дождаться, «когда в России сменится режим».

По словам российского лидера, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, то РФ, в принципе, может ждать.

Ранее Зеленский выступил на конференции ОБСЕ в Финляндии. Он призвал мировое сообщество принять меры «для смены режима» в России.

Между тем Путин напомнил условия России по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, необходимо достичь прочного мира без временных рамок.