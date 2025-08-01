Путин: Россия готова ждать, если Киев считает, что еще не время для переговоров

Политика

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может подождать, если на Украине считают, что сейчас не время для переговоров, сообщает ТАСС.

Глава государства пообщался с журналистами. Путина попросили прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского, который сказал, что сейчас не имеет смысла вести переговоры и надо дождаться, «когда в России сменится режим».

По словам российского лидера, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, то РФ, в принципе, может ждать.

Ранее Зеленский выступил на конференции ОБСЕ в Финляндии. Он призвал мировое сообщество принять меры «для смены режима» в России.

Между тем Путин напомнил условия России по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, необходимо достичь прочного мира без временных рамок.