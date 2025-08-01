Путин: необходимо достичь на Украине прочного мира без временных рамок

1 августа состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко на территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Главы государств посетили службу в храме Смоленской иконы Божией матери, после чего пообщались с представителями СМИ, сообщает «Царьград» .

Российский лидер подчеркнул, что все цели, поставленные Россией летом прошлого года, остаются актуальными. Главным приоритетом для страны является обеспечение безопасности государства и устранение причин конфликта на Украине.

Путин отметил необходимость достижения прочного мира, не имеющего временных рамок. Он также подчеркнул, что переговоры всегда являются важным инструментом.

Президент акцентировал внимание на легитимности власти в России, в отличие от ситуации на Украине.

Стоит напомнить, что срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского истек весной 2024 года. Несмотря на это, он отказывается от проведения новых выборов, продолжая удерживать власть нелегитимным путем.