Путин: Россия будет рада помочь в демаркации границы Армении и Азербайджана

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет рада оказать помощь для подписания мирного договора и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, сообщает ТАСС .

В понедельник глава государства проводит переговоры в Баку со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Президент отметил, что российская сторона будет рада оказать содействие в подписании мирного соглашения с Баку и Ереваном, довести дело до делимитации и демаркации границы, а также разблокировать данные направление в экономике и логистике.

Накануне Путин прилетел в Баку с государственным визитом, который пройдет 18–19 августа. В ходе переговоров президенты обсудят вопросы дальнейшего развития отношений двух стран, а также актуальные международные и региональные проблемы.