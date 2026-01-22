Путин: РФ обсудит восстановление территорий в зоне СВО за счет ее активов

Российская сторона планирует провести переговоры с коллегами из США, чтобы обсудить использование ее замороженных активов. Они в том числе могут пойти на восстановление территорий в зоне СВО, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза, сообщает kp.ru .

По словам главы государства, Москва может выделить на эти цели часть средств из замороженных в США активов, но после урегулирования украинского конфликта.

Данный вопрос Путин планирует поднять в ходе переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Они пройдут 22 января.

Также в повестку дня входит тема, связанная с приглашением России в «Совет мира». Путин отметил, что Москва могла бы направить 1 млрд долларов для вступления в объединение из замороженных в США активов.

