Путин встретится с американскими представителями для диалога по Украине

Президент России Владимир Путин подтвердил проведение в Москве встреч с американскими представителями для продолжения переговоров по урегулированию украинского кризиса, сообщает ТАСС .

Как заявил глава государства на оперативном совещании с Совбезом, 22 января он планирует обсудить этот вопрос со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером.

Помимо украинского направления, в повестку предстоящих консультаций войдут темы, связанные с приглашением России в «Совет мира», ситуацией вокруг сектора Газа, а также возможной судьбой замороженных в США российских суверенных активов.

Часть этих вопросов Путин также намерен обсудить в ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом, визит которого в Москву запланирован на тот же день.

