Путин: РФ не заявляла о гарантиях безопасности Украины в обмен на территории

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не ставила вопрос о гарантиях безопасности Киева в обмен на территории. Он назвал эту информацию домыслами, сообщает РИА Новости .

«Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, систему безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территорий», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Россия борется за права людей, которые живут на этих территориях. Они должны свободно говорить на родном языке и жить в рамках своих традиций и культуры.

Также Путин отметил, что «свет в конце тоннеля» в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть. По его словам, Москва еще в 2022 году предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и завершить противостояние, но после отвода ВС РФ от Киева украинцы передумали.