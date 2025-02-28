Путин ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон был принят Госдумой 18 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля. Президент подписал его 28 февраля.

В документе сказано: «Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства».

Договор, о котором идет речь, был подписал в Минске 6 декабря 2024 года. Он укрепляет стратегическое партнерство РФ и Белоруссии.