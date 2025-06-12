Путин рассказал, с кем должно быть связано будущее России

Российский президент Владимир Путин в День России встретился с участниками программы «Время героев» и заявил, что будущее страны должно быть тесно связано с такими людьми, как герои специальной военной операции, пишет ТАСС .

По словам Путина, время героев СВО уже наступает. И название самой программы напрямую с этим связано.

«Мне очень хотелось, когда мы создавали эту программу, когда мы организовали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути — сегодняшний день, да и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому назвали программу „Время героев“», — заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что речь идет не только о тех россиянах, которые получили звезду Героя России, а в целом о тех гражданах, которые осознанно сделали выбор пойти защищать страну в сложный для нее период. Путин считает, что именно такие россияне по мере своей подготовленности, желания и способностей должны быть во всех сферах деятельности внутри страны.

На данный момент через два потока программы «Время героев» прошли уже порядка 65 тысяч человек. И даже тот факт, что такое количество людей подали заявку и прошли первые испытания, говорит об успехе.

Ранее Путин обсудил с участниками программы «Время героев» бессмертие страны.