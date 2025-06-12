Путин на встрече с участниками «Время героев» обсудил бессмертие России

Российский президент Владимир Путин в День России встретился с участниками программы «Время героев», в ходе которой поделился с ними мыслью о бессмертии русского народа и страны в целом. Этот тезис глава государства ранее обсуждал в диалоге с публицистом Александром Прохановым, пишет Mash .

В начале встречи с участниками программы «Время героев» сообщил, что встретился с Прохановым и назвал его человеком с философским складом ума, который озвучил мысль, запавшую в душу Путина.

«Он (Проханов — ред.) сказал очень интересные вещи, которыми я хотел бы с вами поделиться. Он говорит: „Знаете, в чем заключается основная идея сегодняшнего дня для России? В бессмертии“. И, может быть, это имеет отношение не только к сегодняшнему дню, а вообще к России. Бессмертие русского народа и России. Многонационального народа России и нашей общей государственности тысячелетней», — заявил Путин.

Ранее российский президент поздравил население страны с Днем России, а также вручил ученым и представителям других сфер деятельности золотые медали «Герой Труда».