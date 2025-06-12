Путин в День России вручил золотые медали «Герой Труда»

Российский президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем России, а также вручил золотые медали «Герой Труда» и государственные премии в области науки, технологий и других областях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

«Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость. Отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем. Уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот», — сказал Путин перед началом торжественной церемонии вручения наград.

12 июня к наградам представлены были представители области науки и технологий, литературы и искусства, а также представители гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности по итогам 2024 года.

По словам Путина, силу России укрепляет общие достижения населения, которое по-сыновьи заботится о родине и проявляет искреннюю преданность стране. Это делает ее независимой и укрепляет суверенитет.