Путин рассказал про «секретное оружие» из другой галактики

Россия сохраняет твердую позицию против вывода любых видов вооружений в космос, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Он также пошутил про появление неопознанного объекта в космическом пространстве, назвав его «секретным оружием» России.

«Мы против размещения вообще оружия в космосе», — подчеркнул Путин, отвечая на вопросы о международной безопасности.

Комментируя сообщения о появлении в космосе неизвестного объекта, президент отметил, что российские ученые внимательно следят за ситуацией. По его словам, объект имеет естественное происхождение — это комета, прибывшая из другой галактики. Глава государства с иронией прокомментировал слухи вокруг находки, в шутку назвав межзвездную гостью «российским секретным оружием».

Между тем Путин ответил на вопрос предпринимателя из Люберец, который владеет пекарней «Машенька». Он поделился с президентом тревогой из-за повышения налогов.