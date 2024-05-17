Путин рассказал об утке по-пекински, которой его угостил Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин отметил, что утка по-пекински, которой его угостил председатель КНР Си Цзиньпин была очень вкусной, сообщает РИА Новости .

По словам российского лидера, утку по-пекински знают все в РФ.

«Вот вчера мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по-пекински. Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю, съем один только кусок. Но не мог удержаться съел и второй — уж больно было вкусно». Владимир Путин Президент РФ

Также Путин рассказал, что кухня любого народа – часть его культуры. Китайская кухня, по его словам, входит в число великих мировых.

Первый день визита президента России Владимира Путина завершился общением с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча глав состоялась в неформальной обстановке в резиденции Чжуннаньхай.