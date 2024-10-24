Путин рассказал о возможном расширении БРИКС

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани сказал, что в мероприятиях БРИКС в Казани приняли участие общей сложностью 35 стран.

«Интерес к работе в этом объединении проявляют разные страны. 35 стран приняли участие в мероприятиях в Казани. Мы согласовали с партнерами, что на первом этапе, говоря о возможном расширении, мы пойдём по пути согласования списка стран партнеров. Такой список согласован», — подчеркнул национальный лидер.

Путин добавил, что некоторые страны, участвовавшие в сегодняшних и завтрашних мероприятиях, передали свои предложения и запрос на полноформатное участие в работе объединения БРИКС.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США сделали сенсационное заявление после саммита БРИКС в Казани. Местные СМИ сообщили, что государство в ближайшие пять лет, скорее всего, больше будет полагаться на БРИКС, чем на G7.