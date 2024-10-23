Путин рассказал о том, какие отношения у России с Турцией
Отношения между Россией и Турцией — добрососедские. Также они конструктивные, рассказал во время встречи в рамках форума БРИКС с турецким коллегой президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Отношения Москвы и Анкары основываются на многолетнем опыте совместной работы. Причем проекты у России и Турции были в разных сферах, напомнил Путин.
Между Москвой и Анкарой постоянно поддерживается диалог по двусторонней и международной повестке дня. Эти контакты полезные для обоих государств, считает президент РФ.
«В прошлом году объем товарооборота (между странами — ред.) составил внушительную сумму 55,4 млрд долларов. По итогам января-августа 2024-го показатель подрос на 6,2%», — отметил Путин.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. На него приехали делегации из 36 государств.
Ранее Путин поддержал Эрдогана после теракта в Анкаре. Российский президент выразил соболезнование коллеге перед встречей.