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В новейшей истории Россия прошла тот период, когда прежние поколения политиков пошли на разрушение своего собственного государства. Они надеялись, что страну примут в так называемый «цивилизованный мир», рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале .

Западным странам только и нужен был такой шаг со стороны России.

«Как только потенциал страны сократился, она ослабла, ее начали добивать», — подчеркнул Путин.

При этом РФ никто равноправным партнером на Западе так и не сделал. Так в данный момент устроен мир, отметил президент России.

Ранее Путин не согласился с тем, что третья мировая война уже началась.