Путин не согласен с тем, что третья мировая война уже началась

Президент России Владимир Путин не считает, что третья мировая война идет прямо сейчас. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину после большой пресс-конференции, которая прошла 19 декабря.

«Не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают, противник эскалирует ситуацию», — отметил Путин.

Но Москва всегда будет отвечать на любой вызов Запада. Когда противники это услышат и осознают, то придет время искать компромиссы. Кремль к ним тоже готов, сказал президент.

Также глава государства подчеркнул, что Россия открыта к диалогу с другими странами. Однако делать это в ущерб собственным интересам не будет.

Ранее Путин сказал, что русскому миру объявили войну.