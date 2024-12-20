Путин заявил, что сегодня русскому миру объявлена война

Глава государства Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки российских семей заявил, что сегодня русскому миру объявили войну, сообщает РИА Новости .

«Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин предложил объявить 2025 год в России Годом защитника Отечества. Президент РФ напомнил, что в следующем году российский народ будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне Путин на ежегодной прямой линии с президентом России выразил уверенность, что смог сберечь страну, как его и просил экс-президент Борис Ельцин. Также Путину удалось защитить Россию от утраты государственности.