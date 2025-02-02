Российский президент Владимир Путин прокомментировал решение европейских властей не приглашать РФ на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

«Что касается приглашения или не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале.

Советские войска освободили Освенцим 27 января 1945 года. Печально известный лагерь смерти, созданный нацистами, стал одним из самых страшных символов Холокоста. В период Великой Отечественной войны в Освенциме трагически погибли около 1,4 млн человек.

Ранее глава российского государства Владимир выразил уверенность, что 47-й американский президент Дональд Трамп «быстро наведет порядок среди европейских элит».