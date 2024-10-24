Путин проводит встречу с генсеком ООН Гутерришем
Президент России Владимир Путин проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который прибыл на саммит БРИКС в Казани, пишут РИА Новости.
О чем именно будут беседовать Путин и Гутерриш на двусторонней встрече, не уточняется.
В последний раз генсек ООН приезжал в Россию в 2022 году. На саммите БРИКС Путин и Гутерриш перед камерами приветственно пожали друг другу руки.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на визит Гутерриша в Россию. Украинский лидер обозвал генсека ООН «некоторым функционером».