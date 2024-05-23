Путин провел встречу с курганским губернатором
Путин одобрил выдвижение Шумкова на второй срок
Президент России Владимир Путин одобрил выдвижение губернатора Курганской области Вадима Шумкова на второй срок, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.
Шумков доложил главе государства о ликвидации последствий паводка.
Владимир Путин пожелал губернатору Курганской области успеха на выборах на новый срок в сентябре, уточняет ТАСС.
Ранее Путин провел встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым.