Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
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Президент РФ Владимир Путин в преддверии 9 Мая провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.
Политики обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летия Великой Победы. Российский лидер передал пожелания здоровья и благополучия ветеранам, которые живут в Израиле.
Также Путин и Нетаньяху договорились противодействовать попыткам фальсификации истории. Россия и Израиль выразили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой войны.
Во время переговоров был подчеркнут вклад СССР в разгром нацизма. А память о героях, которые погибли, приблизив Победу, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 Мая – это тоже официальный праздник.
Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в ближневосточном регионе. Поговорили они и на тему двусторонних отношений.
Ранее стало известно, что Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 встреч. Он обсудит с лидерами разных стран актуальные вопросы, в том числе насчет урегулирования украинского кризиса.