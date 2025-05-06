Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху

Политики обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летия Великой Победы. Российский лидер передал пожелания здоровья и благополучия ветеранам, которые живут в Израиле.

Также Путин и Нетаньяху договорились противодействовать попыткам фальсификации истории. Россия и Израиль выразили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой войны.

Во время переговоров был подчеркнут вклад СССР в разгром нацизма. А память о героях, которые погибли, приблизив Победу, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 Мая – это тоже официальный праздник.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в ближневосточном регионе. Поговорили они и на тему двусторонних отношений.

Ранее стало известно, что Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 встреч. Он обсудит с лидерами разных стран актуальные вопросы, в том числе насчет урегулирования украинского кризиса.