Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее развитие дружеских отношений между странами, сообщает пресс-служба Кремля.

Также лидеры обменялись мнениями касательно перспектив укрепления российско-венесуэльских отношений на основе соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, вступившего в силу в ноябре 2025 года.

Путин заявил о своей поддержке венесуэльского народа и правительства Мадуро. Глава государства подчеркнул, что курс, проводимый венесуэльскими властями, направлен на защиту национальных интересов и суверенитета страны в условиях усиливающегося внешнего давления.

Кроме того, в ходе переговоров подтверждено взаимное стремление к последовательной реализации совместных инициатив в торгово-экономической, энергетической, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах.

