Путин провел совещание с Белоусовым и Герасимовым

Российский президент Владимир Путин во вторник провел совещание с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Вооруженных Сил Валерием Герасимовым и командующими военными округами, сообщает пресс-служба Кремля.

Участники совещания доложили главе государства о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению боевых действий.

Затем Верховный Главнокомандующий по отдельности заслушал участников мероприятия и провел отдельные встречи.

Ранее российский лидер ответил на вопрос СМИ о потерях РФ во время проведения СВО. По словам Путина, ВСУ в месяц теряют 50 тыс. человек убитыми и ранеными, соотношение составляет примерно 50% на 50%. При этом безвозвратные потери Киева в 5 раз превышают российские.