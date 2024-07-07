Путин проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди

Президент России Владимир Путин на следующей недели встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и проведет переговоры, сообщает ТАСС .

Глава государства также выступит перед участниками парламентского форума БРИКС. Помимо этого, у Путина состоятся совещания с правительством и Советом безопасности РФ.

Кроме того, президент пообщается с теми, кто вышел в финал конкурса «Это у нас семейное».

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что на прошедшей в Москве встрече с президентом России Владимиром Путиным он задал три вопроса о украинском конфликте и архитектуре европейской безопасности.