Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы
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Президент РФ Владимир Путин обсудит российско-мьянманское сотрудничество с премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, сообщает пресс-служба Кремля.
Переговоры состоятся 4 марта. Мин Аун Хлайн приедет в Москву с официальным визитом.
Лидеры поговорят о перспективах развития двух стран. Также они обсудят актуальные вопросы международной повестки.
Путин и премьер-министр Мьянмы по итогам встречи планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд документов.
Ранее российский лидер встретился с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Глава африканской республики поприветствовал Путина на русском языке.