Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы

Переговоры состоятся 4 марта. Мин Аун Хлайн приедет в Москву с официальным визитом.

Лидеры поговорят о перспективах развития двух стран. Также они обсудят актуальные вопросы международной повестки.

Путин и премьер-министр Мьянмы по итогам встречи планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд документов.

Ранее российский лидер встретился с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Глава африканской республики поприветствовал Путина на русском языке.