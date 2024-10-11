Путин прилетел в Туркменистан с рабочим визитом
Президент России начал рабочий визит в Туркменистан
Президент России Владимир Путин прилетел в Туркменистан с рабочим визитом, кадры прибытия в аэропорт публикует RT.
В программе мероприятий запланировано участие российского лидера в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».
Глава государства также встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Ранее МИД Украины призвал Ашхабад применить к Владимиру Путину так называемый Римский статут, опираясь на «ордер» Международного уголовного суда.