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Президент России Владимир Путин прилетел в Туркменистан с рабочим визитом, кадры прибытия в аэропорт публикует RT .

В программе мероприятий запланировано участие российского лидера в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

Глава государства также встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Ранее МИД Украины призвал Ашхабад применить к Владимиру Путину так называемый Римский статут, опираясь на «ордер» Международного уголовного суда.