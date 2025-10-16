Путин предупредил Трампа о последствиях поставок Tomahawk Украине

Путин заявил Трампу, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом жестко отреагировал на возможные поставки ракет Tomahawk Украине, сообщает URA.RU .

В ходе первого за два месяца телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся сегодня, 16 октября, российский президент открыто заявил, что передача Киеву крылатых ракет Tomahawk является контрпродуктивной.

По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Путин четко донес свою позицию: эти вооружения не окажут влияния на оперативную обстановку в зоне боевых действий, однако серьезно усугубят отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Путин подчеркнул в разговоре с Трампом, что передача Украине Tomahawk не повлияет на ситуацию на фронте, однако нанесет ущерб отношениям наших стран», — заявил Ушаков.

Переговоры между лидерами двух стран продлились почти два часа. Стороны смогли договориться о подготовке личной встречи в Будапеште.