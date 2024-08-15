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Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин внес три кандидатуры на пост главы Ингушетии. Парламенту предстоит выбрать одну из них на выборах 8 сентября, сообщает пресс-служба правительства республики.

Путин предложил депутатам Народного собрания трех кандидатов. Первый — нынешний глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он занимает свой пост с 2019 года.

Второй — депутат, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алихан Арапханов.

Третий — депутат, председатель комитета по госстроительству и законодательству, член ЛДПР Ислам Гадиев.

Ранее Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на предстоящих выборах главы региона в сентябре. Их встреча прошла в резиденции президента в Ново-Огареве.