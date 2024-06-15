Путин поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Российский президент Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу по случаю переизбрания на пост главы Южно-Африканской Республики (ЮАР). Поздравительную телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин Рамафоза, примите сердечные поздравления по случаю переизбрания на пост президента Южно-Африканской Республики», — говорится в телеграмме главы государства.

Он подчеркнул, что Москва высоко ценит личный вклад Рамафозы в развитие стратегического партнерства и продуктивного взаимодействия между странами в рамках ООН, БРИКС, «G20 и других многосторонних структур.

Российский лидер выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с президентом ЮАР и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Путин пожелал Рамафозе здоровья, благополучия и новых успехов на ответственной должности главы государства.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в столице Казахстана на саммите Шанхайской организации сотрудничества в начале июля текущего года. На встрече лидеры друх стран смогут обсудить все текущие вопросы.