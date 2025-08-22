Путин поздравил с днем рождения жену президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

сегодня в 12:10

Российский президент Владимир Путин поздравил первого вице-президента и супругу главы Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения, сообщает агентство «АзерТадж» .

«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Российский лидер пожелал Мехрибан Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Кроме того, Путин попросил первого вице-президента республики передать привет ее супругу и другим членам семьи.

Ранее Путин поздравил работников и ветеранов с 80-летием атомной отрасли. По его словам, благодаря им у России сформирован надежный ядерный щит.