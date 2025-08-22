Путин поздравил с днем рождения жену президента Азербайджана Мехрибан Алиеву
Фото - © Сайт президента России
Российский президент Владимир Путин поздравил первого вице-президента и супругу главы Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения, сообщает агентство «АзерТадж».
«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.
Российский лидер пожелал Мехрибан Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Кроме того, Путин попросил первого вице-президента республики передать привет ее супругу и другим членам семьи.
