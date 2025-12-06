Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с днем рождения
Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости
Президент России Владимир Путин созвонился с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Глава РФ поздравил политика с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поблагодарил Жапарова за радушный прием, а также гостеприимство, которое ему оказали во время госвизита в Киргизию. Он проходил 25-26 ноября.
Президенты России и Киргизии отметили, что результаты их переговоров в Бишкеке оказали большой импульс многоплановым отношениям между государствами на уровне стратегического партнерства и союзничества. Также Путин отправил Жапарову поздравительную телеграмму.
Ранее сообщалось, что РФ и Киргизия подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнера. Также президенты поставили подписи под семью документами.
