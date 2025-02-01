Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в ходе которой поздравил его с 16-й годовщиной интронизации, сообщает Кремль .

Глава государства поблагодарил патриарха за все, что он делает не только для православной церкви, но и для всей страны в целом.

«Благодарю вас сердечно за ваше отношение к большому количеству людей наших, которые принадлежат Русской православной церкви, являются патриотами нашего Отечества, за вашу поддержку многих важных социальных, образовательных начинаний нашей церкви», — сказал в ответ Путину патриарх Кирилл.

Интронизация — это своего рода инаугурация, во время которой происходит возведение предстоятеля церкви на его престол. 1 февраля исполнилось 16 лет с момента интронизации патриарха Кирилла.