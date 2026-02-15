сегодня в 15:55

Путин поучаствует в международных контактах и встрече судей

Президент России Владимир Путин на следующей неделе собирается поучаствовать в некоторых международных контактах и ежегодном совещании судей. Об этом рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщает RT .

Еще Путин организует заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Также глава государства поучаствует в совещании с членами правительства и Совета безопасности.

Ранее Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года увязать условия семейной ипотеки с числом детей. Также властям нужно создать программу для улучшения жилищных условий для таких семей.

