Путин посетит Беларусь по приглашению президента республики

сегодня в 12:58

Глава государства Владимир Путин 23 и 24 мая посетит Беларусь по приглашению президента страны Александра Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

В ходе планируемых переговоров лидеры стран будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Кроме того, они рассмотрят ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, ключевые темы международной повестки.

Ранее Лукашенко заявил, что сейчас доллар и евро никому не нужны. Этот особенно стало заметно после разговоров о «краже» западными странами золотовалютных резервов РФ.