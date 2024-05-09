Лукашенко: доллар и евро сегодня никому не нужны

Многие страны мира сегодня начинают терять интерес к доллару и евро, и отказываются от этих валют не только Москва или Минск, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет РИА Новости .

«Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», — указал он.

Лидер добавил, что падение актуальности указанных валют особенно явно стало заметно после разговоров о «краже» Западом российских золотовалютных резервов.

«Со многими лидерами разговаривал. Они говорят: „Если с ядерной державой так, то что с нами будет?“ — добавил Лукашенко.