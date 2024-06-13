Путин посетил в подмосковной Дубне Объединенный институт ядерных исследований

Президент России Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Объединенный институт ядерных исследований, где ему показали сборку кольца коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA, сообщает пресс-служба Кремля .

Ускорительный комплекс NICA разрабатывают на базе института плотной барионной материи.

Запуск новейшего оборудования позволит ученым воссоздать условия вещества, в котором находилась вселенная после Большого Взрыва в первые мгновения.

Ранее Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) отметил 68-летие. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров заявил, что с каждым годом число соглашений между ОИЯИ и организациями различных стран растет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.