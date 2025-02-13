Путин пообщался с губернатором Брянской области Богомазом

сегодня в 14:13

Президент РФ Владимир Путин провел совещание в формате видеоконференции с губернатором Брянской области Александром Богомазом, сообщает пресс-служба Кремля .

В ходе беседы глава региона доложил российскому лидеру о мерах защиты жителей приграничья. Обсудили также поддержку военнослужащих и их семей.

Кроме того, Путин и Богомаз поговорили на тему социально-экономического развития Брянской области. Они обсудили вопросы строительства, здравоохранения, промышленности и т. д.

Путин похвалил Богомаза за его «стабильную и ритмичную» работу. Президент отметил, что многие задачи, которые стоят перед регионом, решаются.

Также Путин обратил внимание на хорошие демографические показатели в регионе, но указал на дефицит врачей. Президент отметил, что для решения данной проблемы нужны комплексные меры.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они в том числе обсудили решение украинского конфликта.