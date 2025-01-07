Путин пообщался с девочкой из Горловки, чью мечту снял с «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин созвонился с 15-летней Ариной Порхал из Горловки Донецкой Народной Республики и узнал, как исполняется ее мечта о визите в Санкт-Петербург, о которой она рассказала в рамках акции «Елка желаний», пишет РИА Новости .

Школьница рассказала Путину, что уже успела сходить на экскурсию в Мариинский дворец, там же она посмотрела «Щелкунчика». В рамках новогоднего путешествия девочка также была в Царском Селе и на ледовом шоу.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, для школьницы и ее сопровождающих в обязательном порядке организуют экскурсию в Эрмитаж. Путин также рекомендовал Порхал посетить музей, где она получит массу впечатлений.

Ранее сообщалось, что Путин первым поучаствовал во Всероссийской акции «Елка желаний». Он снял с новогоднего дерева несколько открыток, в которых дети писали о своих мечтах. Глава государства исполнил желания подрастающего поколения.