5 декабря на форуме «Мы вместе» президент России Владимир Путин открыл всероссийскую акцию «Елка желаний». С елки, установленной в Центральном выставочном зале «Манеж», глава государства снял открытки. Их написали дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба движения детей и молодежи «Движение первых».

Первой участницей оказалась 10-летняя Маргарита Руцинская из Белгородской области. Ее мечта — попробовать себя в роли пилота на авиатренажере. 12-летняя Таисия Леонова из Московской области посетит репетицию ансамбля народного танца имени И. Моисеева. 15-летняя Арина Порхал из Донецкой Народной Республики поедет гулять по Санкт-Петербургу.

Участие Путина в «Елке желаний» — это добрая новогодняя традиция. С 2018 года глава государства исполнил 18 желаний детей. В прошлом году российский лидер осуществил сразу три мечты: Кристина Син из Южно-Сахалинска поехала на озеро Байкал, Никита Мирошниченко из Костромы посетил Эрмитаж, а Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга попробовала себя в роли ведущей новостей.

До 20 декабря каждый ребенок может подать заявку на участие в акции на сайте елкажеланий.рф. С 6 декабря любой желающий может присоединиться к мероприятию в качестве исполнителя мечты. Это шанс подарить частичку тепла детям, которые нуждаются в этом.

«Елка желаний» проводится с 2018 года «Движением первых» при поддержке «Росмолодежи». Акция объединяет тысячи людей. За шесть лет исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов России.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» — это самое большое сообщество детей, подростков и взрослых в стране. Его участниками являются более 8,5 млн человек.