Путин получил приглашение на саммит G20 в Африке

Президента РФ Владимира Путина пригласили на саммит лидеров G20 в Южной Африке, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марата Бердыева.

По его словам, официальное приглашение пришло на прошлой неделе. В нем президент ЮАР Сирил Рамафоса обратился к своим коллегам, которых желает видеть на саммите.

Решение по поводу участия будет приниматься личном Путиным непосредственно ближе к дате проведения мероприятия. При этом будет учитываться целый ряд факторов: наличие условий для достижения важных договоренностей, общая посещаемость и т. д.

Последние несколько лет страну на саммите представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Бердыев допустил, что министра могут отправить и в этот раз, если президент примет решение лично не участвовать в саммите.

Предстоящая встреча G20 должна пройти 21 — 22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге.

Между тем в Канаде прошел саммит G7. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала его, назвав «позорным зрелищем».