Путин подвел итоги саммитов СНГ и ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин по итогам неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС, которые прошли 25 и 26 декабря соответственно, заявил, что государства «стали ближе друг к другу», сообщает пресс-служба Кремля .

Так, по словам Путина, по результатам этого года зафиксирован существенный рост товарооборота между странами, несмотря на рецессию многих традиционных ранее партнеров России.

«В Еврозоне 1% роста, в Белоруссии — 5,4-5,5%. В России 3,9%, скорее всего, будет под 4%», — отметил Путин.

Он назвал это хорошими результатами. Также Путин отметил, что объем товарооборота между Россией и Арменией вырос в два раза, по сравнению с прошлым годом. Он будет составлять по итогам года больше 10 млрд долларов.

Ранее на заседании Высшего Евразийского экономического совета, в котором принял участие Путин, подвели итоги уходящего года и наметили планы на перспективу.