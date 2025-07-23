Путин подписал закон, позволяющий белорусам участвовать в выборах в РФ

Российский президент Владимир Путин подписал новый закон, который позволит гражданам Белоруссии, проживающим в России, участвовать в выборах органов местного самоуправления. Аналогичное право появится и у россиян, проживающих в Белоруссии, сообщает ТАСС .

Начиная с 23 июля, россияне и белорусы получили новые избирательные возможности в обеих странах. Теперь белорусы, постоянно живущие в России, могут участвовать в местных выборах — как голосовать, так и выдвигать свои кандидатуры. Такие же права появились у россиян в Беларуси.

Все началось с изменений в старом соглашении между Москвой и Минском. В марте 2025 года в российской столице был подписан протокол, который обновил договор о равных правах граждан от 1998 года.

После этого президент России Владимир Путин направил документ в парламент для рассмотрения. В итоге депутаты Госдумы ратифицировали протокол об изменениях в договоре между Россией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.