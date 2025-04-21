сегодня в 14:59

Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Договор был подписан в Москве 17 января 2025 года. Закон приняла Госдума 8 апреля.

Совет Федерации РФ одобрил документ 16 апреля.

В январе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракси заявил, что новый стратегический договор с Россией охватывает все области партнерства между государствами.