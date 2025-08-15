Президент России Владимир Путин перед саммитом на Аляске с рабочим визитом прибыл в Магадан, где посетил памятник «Героям АлСиба» и возложил к нему цветы. Об этом сообщает Кремль .

Памятник посвящен летчикам, доставлявшим американские самолеты в СССР во время Второй мировой войны. По программе ленд-лиза более 8 тысяч самолетов были переправлены из США в Советский Союз по воздушному маршруту «Аляска — Сибирь».

Стоит отметить, что полеты были крайне опасными из-за суровых метеоусловий. Из-за этого погибли более 100 пилотов за весь период функционирования этой воздушной трассы.

Момент возложения цветов попал на видео. На кадрах видно, что Путин возложил букет красных роз к монументу, затем постоял немного у мемориала, почтил память погибших летчиков, затем ушел в сторону машины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что из Магадана Путин полетит на Аляску, где у него запланирована встреча с американским президентом Дональдом Трампом. По словам Пескова, российский лидер прибудет к месту проведения саммита вовремя.