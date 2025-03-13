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Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию украинского кризиса

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за внимание к завершению украинского кризиса. Однако это должно привести к длительному миру, сообщает РИА Новости .

Глава РФ добавил, что Киеву необходимо просить США завершить огонь, ориентируясь на ситуацию на земле. Группировка противника, вошедшая в Курскую область, оказалась в изоляции.

Путин отметил, что стремление руководителей стран Запада помочь в окончании конфликта на Украине, — благородная миссия.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что российский коллега встретится с представителем главы США Дональда Трампа в четверг-пятницу. Они обсудят приостановку боевых действий.